На Николаевщине ГФС закрыла незаконную заправку

В Николаевской области налоговая милиция ГФС 30 октября обнаружила факт хранения и нелегальной реализации горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС Александр Фролов, в рамках уголовного производства провели санкционированные обыски по месту хранения и реализации незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение уполномоченному предприятию дизельное горючее, компоненты и оборудование. Отобраны образцы горючего с целью их исследования на соответствие требованиям стандартов.

Напомним, что ранее в Николаеве демонтировали незаконную газовую заправку на Кузнечной.