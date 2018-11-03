В Николаеве подельнику рецидивиста дали 2 года условно за грабеж пожилой попутчицы

В Николаеве суд приговорил к двум годам условно участника нападения на пенсионерку, которой они предлагали подвезти до города на автомобиле.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного районного суда Николаева.

Как известно, 14 апреля на автобусной остановке возле поселка Воскресенское к ожидающей транспорт пенсионерке подъехал автомобиль «ВАЗ», в котором находилось два человека. Мужчины предложили женщине подвезти, но развернулись в другом направлении, выехали в поле, где забрали ее ценное имущество.

Водитель «ВАЗ», проезжая возле остановки увидел женщину, которую он несколько дней до момента преступления уже подвозил в Николаев, и предложил своему подельнику ее ограбить. Мужчины вернулись к остановке и предложили пенсионерке подвезти. Женщина села на заднее сидение автомобиля, где уже сидел соучастник водителя.

На Башатанском кольце водитель «ВАЗ» начал ехать в противоположном к Николаеву направлении и женщина начала нервничать и попросила остановить автомобиль. В этот момент сидящий возле нее мужчина схватил ее за горло и ударил в лицо и по туловищу. После этого он продолжал удерживать жертву и так ее вывезли в поле.

Там водитель начал угрожать пластиковым игрушечным пистолетом и заставил пенсионерку выйти из машины. Его подельник схватил женщину, и водитель машины начал срывать с нее золотые серьги. Женщина решила отдать сама украшения, чтобы ее не били. Потом удерживающий женщину злоумышленник по указанию товарища кинулся проверять сумку пострадавшей, откуда забрал сто гривен и мобильный телефон.

В суде обвиняемый признал свою вину в грабеже. При этом он отметил, что не хотел совершать преступление, но его ранее судимый подельник перед ограблением начал угрожать, что набьет ему лицо, если он откажется выполнять его незаконные поручения.

Суд учел позитивную характеристику, помощь следствию и дефекты волевой сферы обвиняемого, что позволило водителю «ВАЗ» втянуть его в преступление. таким образом суд признал обвиняемого виновным в грабеже и назначил основное наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, но одновременно освободил от отбывания тюремного срока с испытательным сроком в два года.

Относительно водителя «ВАЗ», который давал преступные указания, выделено другое уголовное производство, которое рассматривается в суде. Стоить отметь, что у него ряд судимостей начиная с 1970 года, в частности кражи, хищение госсобственности, спекуляция, разбой, втягивание несовершеннолетних в преступление и другие.

Напомним, как на Николаевщине уголовник залез в дом к пенсионерке, напал на неё и украл старый мобильный телефон.