В Николаеве суд отпустил с испытательным сроком мать, которая решила сделать малолетнюю дочь соучастницей грабежа

В Николаеве суд дал два года условно матери, которая втянула малолетнюю дочь в грабеж косметики в торговом центре.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного районного суда Николаева.

Женщина сложила ряд единиц различной косметики в рюкзак дочки и направила на выход мимо кассы. При этом хищение заметили через видеонаблюдение охранники, и они остановили девочку.

В тот момент мать поняла, что кражу выявили, поэтому она начала убегать из торгового центра, оставив ребенка на охрану.

В суде женщина признала частично свою вину: мол ребенок не знал, что она не собирается платить за товар, а также считала, что хищение имущества было тайным, а не открытым.

Она пояснила поступок тем, что ранее употребляла наркотики и на это нужно каждый день деньги. Чтобы отдать долги она решила пойти на кражу, чтобы потом перепродать похищенный товар. Дочери сказала, что ей понадобится ее помощь. Через время после того, как она сложила косметику в рюкзак ребенка, девочка пошла к выходу и там сработала звуковая сигнализация.

«Она услышала, что сработала звуковая сигнализация, и увидела, что дочь остановили охранники. Она подошла к ним, представилась сестрой, дочь передала ей рюкзак, она его взяла и, сделав шаг или даже полшага, пыталась выбросить из помещения, однако ее остановили. Во время задержания она назвалась чужой фамилией», – передаются в документе показания обвиняемой.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), частью 2 статьи 186 («Грабеж») и части 2 статьи 304 («Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность») Уголовного кодекса Украины. За это ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободно, но одновременно суд решил освободить от тюремного заключения с испытательным сроком два года.

Напомним, как за кражу и вовлечение в преступление подростка одессита отправили в тюрьму на 4 года.