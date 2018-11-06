Украина отказала Таджикистану в экстрадиции и отпустила на свободу опасного боевика ИГИЛ – он перебрался в ДНР, – СМИ

Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила одного из самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Об этом сообщает «Радио Озоди».

37 летний житель кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки Муродали Халимов, известный как «Босс», два года назад был задержан по запросу Интерпола в Киеве по прилету из Турции. На просьбу Генпрокуратуры РТ об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом.

- Недавно стало известно, что власти Украины отпустили «Босса». В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики», - сообщил Радио Озоди источник в спецслужбах Таджикистана.

На родине Муродали Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия».

По словам источника Радио Озоди, власти Украины не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова.

- В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории «ДНР», сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане, - сказал один из источников.

По информации таджикских властей, Муродали Халимов вместе с женой и тремя детьми в 2014 перебрался в Сирию. В эту страну выехала и семья 34-летнего Махмадсаида, брата Муродали Халимова. Вместе с ним в «джихад» отправились жена, трое детей, сестра Дилором с мужом, а также Гулшараф Саьдуллоева, 66-летняя мать Халимовых.

Сообщается, что 14 членов семьи Халимовых обвиняются в сотрудничеств с ИГ. Два года назад пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана сообщила, что «родные братья, жители кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки, 26-летний Хушвахт Халимов (отец одного ребенка) и 42-летний Сайдулло Халимов (отец пятерых детей) судом столичного района Сомони за активную пропаганду идей группировки «Исламское государство», привлечении граждан в ряды этой организации приговорены к 17 и 15 годам соответственно. Отбывать наказание мужчину будут в колонии строгого наказания». Осужденные также признаны виновными в финансировании поездок некоторых граждан в Сирию.

Как известно, Генеральная прокуратура Украины экстрадировала гражданина Ингушетии Тимура Тумгоева, воевавшего добровольцем на Донбассе, в Россию по запросу Федеральной службы безопасности РФ. В ФСБ утверждали, что Тумгоев воевал на стороне террористов в Сирии. В ГПУ сообщили, что Тумгоев не участвовал в военных действиях на Донбассе, однако в батальоне шейха Мансура опровергли заявление ГПУ и отметили, что Тумгоев воевал в составе их батальона. Из-за решения прокуратуры о его экстрадиции в Россию 17 сентября под стенами ГПУ прошли протесты, а сторонники лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша заявили, что заместитель генерального прокурора Евгений Енин должен уйти в отставку.

Отметим, что 19 сентября из Николаевского СИЗО выпустили гражданина Чечни Мовлу Тимарова, запрос на экстрадицию которого ФСБ направила в ГПУ.