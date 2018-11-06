«Власти предупреждают о российских фейковых новостях»: Facebook удалил более 100 подозрительных аккаунтов в преддверии выборов в США

Социальная сеть Facebook заблокировала работу 115 подозрительных аккаунтов накануне выборов в конгресс США.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Отмечается, что в рамках борьбы с вмешательством в выборы было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для «скоординированного недостойного поведения».

«Мы немедленно заблокировали эти учетные записи и теперь изучаем их более подробно», - заявил Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.

«Почти все страницы Facebook, связанные с этими аккаунтами, отображаются на французском или русском языках, в то время как аккаунты Instagram, похоже, в основном были на английском языке - некоторые были сосредоточены на знаменитостях, другие - на политических дебатах», - добавил он.

При этом в компании подчеркнули, что обычно компания воздерживаются от обнародования преждевременных выводов.

Тем временем власти США (Департамент внутренней безопасности, Министерство юстиции, офис директора Национальной разведки и Федеральное бюро расследований США) опубликовали совместное заявление в преддверии выборов, передает «Радио Свобода».

В заявлении подчеркивается, что США не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана или каких-либо еще государств.

В настоящий момент у американских спецслужб нет данных о попытках взлома избирательной инфраструктуры, которые могли бы помешать голосованию, изменить количество голосов или повлиять на их подсчет. Однако, американцам следует «опасаться» попыток иностранных игроков - особенно России - повлиять на общественные настроения, распространяя фальшивую информацию о политических процессах и кандидатах.

«Американский народ может свести эти попытки на нет, оставаясь осведомленным, сообщая о подозрительных действиях и будучи внимательным потребителем информации», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».