Министр Омелян потратил на 1,5 миллиона гривен больше, чем заработал на госслужбе, – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили министру инфраструктуры Украины о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. 6 ноября 2018 стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления», - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике «BMW X5» 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 миллиона 230 тысяч 500 гривен.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларацию. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 миллионов 34 тысяч гривен, в 2016 - более 8 миллионов 24 тысяч гривен.

«В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике «BMW X5», фактическим владельцем которого, по версии следствия, он является и находившийся в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком», – добавили в бюро.

Примечательно, что по данным следствия, Омелян на госслужбе в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 году получил 2 миллиона 170 тысяч гривен официального дохода, тогда как расходы составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3 миллиона 450 тысяч гривен.

Напомним, что ранее НАБУ опубликовало переписку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которая может свидетельствовать о его незаконном обогащении.

Стоит также отметить, что Херсонский городской суд признал виновным в коррупционных действиях бойца Вооруженных сил Украины, который 10 дней подрабатывал грузчиком у местного предпринимателя, и принял решение конфисковать заработанные им 1,5 тысяч гривен и вдобавок оштрафовать на 5,1 тысяч гривен.