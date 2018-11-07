В Киеве владельцы автомобилей на «еврономерах» устроили протест возле Кабмина и Рады – центр столицы стоит в пробках

Владельцы автомобилей на европейских номерах частично перекрыли правительственный квартал в центре столицы.

Об этом сообщает «Левый берег».

Акция протеста, организованная организацией «Авто Евро Сила», которая объединяет водителей автомобилей на иностранной регистрацией, проходит возле зданий Верховной Рады и Кабинета министров. Водители автомобилей на еврономерах просто остановились на проезжей части, оставив по одной полосе движения в каждую сторону. Проезд по ул. Грушевского, таким образом, существенно ограничен.

Владельцы нерастаможенных авто иностранной регистрации требуют от правительства снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок в Украине. Они настаивают на поправках к законопроектам №8487 и №8488, которые уберут коэффициент возраста в формуле расчета акциза.

Сейчас в законопроектах прописаны базовые ставки акцизного налога на уровне 50 евро для авто с бензиновым двигателем и 75 евро для авто на дизеле. Но к этим ставкам еще должны применяться коэффициенты. Формула вычисления будет выглядеть так: базовая ставка умножается на коэффициент двигателя (объем/1000) и умножается на коэффициент возраста (количество полных календарных лет) = сумма акцизного налога.

В случае, если Рада выполнит их требования, «евробляхеры» грозятся начать всеукраинскую акцию гражданского неповиновения.

Фото: UA1 Фото: UA1 Фото: UA1

Фото: UA1 Фото: UA1 Фото: UA1

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона №8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.