В Германии судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря – его обвиняют в причастности к смерти сотен людей

Бывший охранник концлагеря Штутгоф 94-летний Йоханн Ребоген предстал перед судом в немецком городе Мюнстер.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The New York Times».

Пожилому мужчине вменяют убийство сотен человек в 1942-1944 годах из 60 тысяч, которые погибли в Штутгофе. Лагерь располагался на побережье Балтийского моря, недалеко от города Гданьск в Польше. На тот момент обвиняемому еще не исполнился 21 год, из-за чего его будет судить коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.

В обвинительном заключении приводятся сведения о смерти более чем 100 польских заключенных и по меньшей мере 77 советских военнопленных, а также «неизвестное число – не менее нескольких сотен – еврейских заключенных», убитых в газовых камерах или другими способами во время его пребывания в концлагере.

Представитель суда Даниэль Штеннер сообщил Deutsche welle, что бывшего охранника выявили по документации. В первую очередь помогли бумаги, по которым можно было определить фамилии людей, служивших охранниками, например, учетные ведомости прачечной.

Следствие полагает, что 7 июня 1942 года обвиняемого направили в концлагерь Штуттгоф изначально в качестве штурмовика СС. Потом он вошел в состав дивизии СС «Мертвая голова» (Totenkopf) и отвечал за охрану лагеря и за надзор за заключенными.

Еще один обвиняемый в тех же преступлениях, 93-летний мужчина из Вупперталя, тоже должен предстать перед судом, но пока неизвестно, когда точно. Для принятия решения нужно медицинское освидетельствование: следствие не уверено, что обвиняемый сможет участвовать в процессе по состоянию здоровья.

Напомним, что ранее США депортировали в Германию украинца, который во времена Второй мировой войны был членом СС и охранником в концлагере.