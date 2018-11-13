Наркоторговец из Братского подал апелляцию, но суд оставил его за решеткой

Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе приговор 26-летнему жителю Братского, который за продажу 0,35 граммов амфетамина и 11 граммов конопли проведет в тюрьме семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Наркоторговец ранее был судим за аналогичные преступления и находился на испытательном сроке. В марте он по телефону приобрел у неустановленного лица 0,03 грамма амфетамина. Этот наркотик ему доставили в Братское.

В прокуратуре сообщили, что в марте-апреле преступник трижды «сбывал психотропные вещества на территории поселка общим весом 0,35 грамма амфетамина и 11 граммов каннабиса». Не соглашаясь с решением суда первой инстанции (7 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества), обвиняемый обжаловал приговор из-за несоответствия назначенного наказания тяжести уголовного преступления. Апелляционный суд, согласившись с доводами прокурора, отклонил апелляционную жалобу обвиняемого.