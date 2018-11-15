«Ты кто такой?»: В российской школе дети сняли на видео, как учительница избивает мальчика за непослушание

Иллюстрация из интернета В российской школе №37 в городе Комсомольск-на-Амуре школьники сняли на видео, как учительница избивает ученика.

Видео опубликовано на Youtube-канале Вокруг света.

Так, на видеозаписи учитель первой категории Татьяна Лескова с педагогическим стажем 24 года бьет по голове и телу 9-летнего мальчика, ругая его за неподобающее поведение.

- Ты кто такой вообще? Ты кто такой? Кто тебе позволяет себя так вести? Ты почему мешаешь всем? - говорит она.

Следком Российской Федерации по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статье 117 («Истязание») и статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следственными органами будет дана оценка действиям (бездействию) должных лиц учебного заведения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе следствия будут тщательно установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений», - говорится в сообщении.

Начальник управления общего и дополнительного образования Минобразования Юлия Зотова сообщила, что учителя отстранили от работы, а к расследованию привлекут психологов.

«Сейчас проводится служебное расследование. Учитель отстранен от работы до подведения итогов расследования», — отметила Зотова.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам детей Кулеба заявил, что на Хмельнитчине в санатории воспитатель бил детей ногами за баловство.