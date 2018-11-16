В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

В Киеве 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Один из нападавших плеснул в лицо главе комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись. Сейчас на месте происшествия находится полиция.

Высшая квалификационная комиссия проводит оценивание судей, конкурсы в Верховный суд, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Напомним, что ранее в Киевсовете связанная с Кивой толпа титушек избила депутата и облила его зеленкой.