В Киеве неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

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В Киеве 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Один из нападавших плеснул в лицо главе комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись. Сейчас на месте происшествия находится полиция.

Высшая квалификационная комиссия проводит оценивание судей, конкурсы в Верховный суд, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. 

Напомним, что ранее в Киевсовете связанная с Кивой толпа титушек избила депутата и облила его зеленкой.

Вадим Богданов

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