Николаевских таможенников заподозрили в схеме по продаже ИЛ-76 по заниженной цене

В Николаеве полиции расследует возможную схему таможенников и фирмы по продаже военно-транспортного самолета ИЛ-76 ТД по заниженной цене.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Следственное управление Нацполиции расследуют уголовное производство по факту того, что служебные лица Николаевской таможни вступили в сговор с частным малым предприятием «Осирис» в интересах третьих лиц.

По версии следствия в результате этого сговора занизили рыночную стоимость ИЛ-76 ТД с серийным номером 1023410355, что в дальнейшем это позволило продать этот самолет по заниженной стоимости.

Это уголовное производство в полиции квалифицировали по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, что на сайте объявлений появилось объявление о продаже Ил-62, который находится в Николаеве – самолет не на ходу, но стоит два миллиона.

А ранее, в 2016 году, собственник другого самолета Ил-76, находящегося на ремонте у ГП «Николаевский авиаремонтный завод» (размещен в Кульбакино – ПН), заявил в полицию о краже более 12 тонн топлива. На заводе отрицали обвинения.

Также при Януковиче Минобороны пыталось продать в Китай три военных самолета Ил-76, находящиеся на «Николаевском авиаремонтном заводе». В 2014 году на «Николаевском авиаремонтном заводе» обнаружили бесхозный самолет «Ту-142МК», который ранее принадлежал Министерству обороны Российской федерации.