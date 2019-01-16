На Луганщине на взятке в 95 тысяч гривен задержали директора фармацевтического коммунального предприятия

В Луганской области военная прокуратура разоблачила на взятке гендиректора коммунального предприятия, которое занимается поставками медпрепаратов в государственных лечебных заведений.

Об этом сообщает УНН.

Гендиректора КП «Луганская областная «Фармация Север» задержали по подозрению в получении взятки в размере 95 тысяч гривен с поставщика фармпрепаратов. За эту сумму фармацевтическая компания должна была получить право реализации своих препаратов в сети аптек «Фармация Север».

Гендиректора был задержан во время передачи неправомерного вознаграждения. Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК - получение взятки.

Напомним, на Полтавщине задержали высокопоставленного сотрудника Судебной администрации - он прятал взятку в ₴250 тысяч в холодильнике.