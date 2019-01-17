Российские следователи заявили, что благодаря тесту ДНК задержали серийного насильника

В России 50-летнего жителя города Тулун Иркутской области обвиняют в 11 изнасилованиях.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В период с 2001 по 2012 годы преступник, угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места в городе Тулуне, где насиловал их и забирал личные ценные вещи. Пострадавшими числились 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

Долгое время ряд нападений оставался нераскрытым в связи с тем, что фигурант принимал самые тщательные меры для сокрытия следов преступлений. В ходе расследования провели ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили сделать вывод о серийности преступлений.

Следственная группа, анализируя собранную информацию и изъятые биологические следы, сформировала критерии предполагаемого преступника. Следователи отрабатывали местность согласно составленной графической карте, устанавливали возможных свидетелей происшествий, отбирали генотипы потенциально причастных лиц. За последний год допросили более 3 тысяч человек. Также были назначены и проведены исследования и генетические экспертизы биологических образцов (более 15 тысяч) проверяемых. Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлено лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего.

Напомним, что ранее суд арестовал на время следствия жителя Николаевщины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.