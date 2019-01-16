На Николаевщине чиновник ОГА и предприниматель отделались условными сроками за махинации при ремонте интерната

Николаевский апелляционный суд 9 января оставил без изменений приговор предпринимателю и чиновнику управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации, которые получили условные сроки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Предприниматель выполнял капитальный ремонт учебного корпуса специальной общеобразовательной школы-интерната в Первомайском районе, а чиновник осуществлял технический надзор за выполнением строительных работ.

Подрядчик воспользовался служебной халатностью чиновника Николаевской ОГА, завысил объемы и стоимость выполненных подрядных работ, одновременно совершив подлог официальных документов. Согласно заключению экспертизы, стоимость выполненных работ составляет более 1,6 миллиона гривен. При этом на основании предоставленных официальных документов предприниматель получил 1,8 миллиона гривен. Обвиняемые присвоили 218 тысяч гривен бюджетных средств.

Суд приговорил предпринимателя к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением государственных заказов и использованием бюджетных средств на 1 год, с испытательным сроком на 2 года; чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением технического надзора в сфере капитального строительства в органах государственной власти сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура спустя год все-таки сообщила бизнесмену и экс-вице-мэру Баштанки о подозрении в хищении бюджетных средств.