Неизвестные хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 21 миллионом паролей

Хакеры выложили в сеть базу данных «Коллекция №1», которая содержит более 773 миллионов уникальных адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.

Об этом сообщает эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант, данные были собраны из тысяч различных источников, передает «Зеркало недели».

Папка весом более 87 гигабайт, которая содержит более 12 тысяч отдельных файлов, была опубликована на облачном сервисе MEGA, а также на «популярном хакерском форуме». Хант также отмечает, что в базу данных попал его личный адрес и пароль, который он использовал несколько лет назад.

Целью создания базы данных могло быть ее использование для кражи аккаунтов: хакеры выбирают какой-либо сайт и автоматически подставляют комбинации из базы. Зачастую пользователи используют один и тот же пароль для разных аккаунтов, поэтому хакерам удается получить доступ к их страницам.

Напомним, хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».