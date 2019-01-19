В Сумах раскрыли убийство 23-летней давности, когда должник застрелил кредитора

Фото - иллюстрация В Сумах задержали ранее судимого 52-летнего мужчину, который подозревается в убийстве в 1996 году.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Преступление произошло 3 марта 1996 года в Сумах около девяти вечера. В подъезде дома по улице Интернационалистов неизвестный выстрелом в грудь из охотничьего ружья убил аппаратчика Северной ТЭЦ. По данному факту было открыто уголовное производство. Однако поиски по «горячим следам» результатов не дали.

- Почти через 23 года злоумышленник был разоблачен. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого. Сегодня полицейские окончательно выяснили обстоятельства преступления. Убийство было совершено из корыстных побуждений. Чтобы не возвращать одолженные деньги, злоумышленник взял охотничье ружье, предварительно устроил засаду в подъезде дома, где жил кредитор. И как только он появился на лестнице – выстрелил в него, - сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Напомним, что ранее николаевская полиция раскрыла убийство 15-летней давности. Также напомним, что в Николаеве убили экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова - ему не хотели отдавать 50 тысяч евро долга.