В Кении вооруженная группировка устроила теракт – британский спецназовец на месте возглавил спецоперацию и спас десятки людей

Во вторник, 15 января, в столице Кении произошел теракт, в результате которого погиб 21 человек. В то же время там находился британский военнослужащий подразделения SAS, обучавший своих коллег, который возглавил спецоперацию и спасал местных жителей.

Об этом сообщает The Sun.

Британец находился в Кении, обучая спецназ, когда произошло вооруженное нападение исламистской группировки на гостинично-офисный комплекс DusitD2, в результате которых погиб по меньшей мере 21 человек, а около полусотни считаются пропавшими без вести.

Издание отмечает, что в тот момент, когда спецназовец узнал о теракте, он был не на службе, но все же достал экипировку, которая включала в себя бронежилет, пистолет Глок и кинжал, и взял на себя руководство спецоперацией по обезвреживанию вооруженной группировки и бросился в здание в одиночку. В результате он помог вывести большое количество граждански лиц.

Считается, что ранее мужчина служил в Ираке и Афганистане и был главным экспертом по борьбе с терроризмом.

На данный момент личность мужчины не раскрывается в целях его же безопасности.

Справка:

Особая воздушная служба (англ. Special Air Service), сокращённо SAS, также расшифровывается как Специальная авиадесантная служба (САС) — специальное подразделение вооружённых сил Великобритании, являющееся образцом для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру. Занимается разведкой сил противника, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооружённых столкновениях, а также в освобождении заложников. Наравне с Особой лодочной службой, Особым разведывательным полком, Группой поддержки Сил специального назначения, Объединенным авиакрылом спецназа и 18-м полком связи спецназа. SAS формирует войска специального назначения Великобритании под командованием начальника управления спецназа.