На Черкасчине СБУ задержала руководителя отделения общественной организации за торговлю оружием

Служба безопасности Украины задержала руководителя районной организации одной из общественных организаций Черкасской области за незаконный сбыт оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники установили, что житель Черкасской области хранил военные средства поражения в одном из своих хозяйственных помещений для продажи. Своих клиентов он подыскивал, в частности, среди жителей столицы, куда периодически приезжал», - говорится в сообщении.

Задокументированы факты сбыта злоумышленником двух пистолетов Макарова с патронами к ним за 2400 долларов.

«Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Черкасской области после продажи автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм. Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.263 УК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - заявили в Службе безопасности.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержали банду торговцев оружием, в которую входил действующий сотрудник полиции.