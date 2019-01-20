На Николаевщине «ВАЗ» насмерть сбил пенсионерку-пешехода и скрылся с места аварии – полиция быстро нашла водителя

В субботу вечером, 19 января, на автодороге Р-75 «Тымково-Александровка», которая проходит через село Кумари Первомайского района, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил смертельный наезд на 60-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги, и скрылся с места происшествия скрылся.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте. За несколько часов правоохранители разыскали транспортное средство и 52-летнюю водитель, совершившую указанное ДТП.

Следователи Первомайского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правонарушительница задержана. В местной прокуратуре решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избираться мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что полиция разыскивает свидетелей ДТП, случившегося в Кривоозерском районе, когда погибла пассажирка легкового автомобиля.