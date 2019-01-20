В Афганистане террорист-смертник атаковал кортеж губернатора: погибло восемь силовиков

В Афганистане при взрыве бомбы во время движения колоны губернатора южной провинции Логар погибло по меньшей мере 8 силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Чиновники рассказали, что сам губернатор при взрыве не пострадал. Также в колоне находился глава разведывательного управления Афганистана, который не получил ранений.

Пресс-секретарь полиции провинции Лоагара Шапхур Ахмадзай заявил, что был произведен взрыв машины, которая стояла на обочине дороги между Лагром и Кабулом, по которой и ехал губернатор.

«К сожалению, 10 человек ранены, и число жертв может возрасти», - заявил Ахмадзай.

Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва были повреждены шесть машин кортежа. Ответственность за проведения атаки взяла на себя группировка «Талибан».

Напомним, что 2 сентября 2018 года, в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание в центре города.