Организатор масштабной продажи «закладок» внес залог и вышел из Николаевского СИЗО

В Николаеве организатор наркоторговли, которую осуществляли через «закладки» по всей стране, вышел из следственного изолятора после внесения залога.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, в декабре в Николаеве задержали трех членов группы, которая продавала несколько видов тяжелых наркотиков. Организатором группы оказался 27-летний представитель национального меньшинства, житель города Жашков Черкасской области.

«Организатор внес 780 тысяч гривен и вышел из СИЗО», – сообщил собеседник издания.

При этом он отметил, что пока подозреваемый придерживается возложенных на него обязательств и является на вызовы правоохранителей.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульные задержали «закладчика» с 60 дозами наркотика.