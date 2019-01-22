В России психически нездоровый мужчина захватил самолет с требованием лететь в Афганистан – его задержали

В понедельник, 22 января, пассажир лайнера, следующего по маршруту Сургут — Москва, в полете потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска, — сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.

Как отмечает РЕН ТВ, на борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа. При этом его захватчиком оказался некий Павел Ш. — по предварительным данным, он вооружен. По данным URA.ru, его зовут Павел Шаповалов, ему 41 год, он сидел на месте 14А.

Источник «Интерфакса» сообщает, что мужчина психически нездоров и неоднократно задерживался в пьяном виде за административные правонарушения.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что происходящее на борту является хулиганством.

Обновлено 13:42 Самолет Аэрофлота успешно приземлился в Ханты-Мансийске. По данным URA.ru, мужчина уже задержан.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, оружия при нем не обнаружено.

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