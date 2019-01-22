«Батьківщина» на съезде выдвигает Тимошенко кандидатом в Президенты Украины

Фото: Страна Во вторник, 22 января, в столичном Дворце спорта проходит съезд ВО «Батьківщина», который выдвинет Юлию Тимошенко кандидатом в Президенты Украины.

Онлайн-трансляция ведется на странице Юлии Тимошенко в Facebook.

Во время съезда, участие в котором принимает около 10 тысяч человек, выступил глава УПЦ КП Филарет.

Поддержку политику высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, а также экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Сама Юлия Тимошенко в ходе своего продолжительного выступления очертила основные направления деятельности, которыми она планирует заниматься в случае своего избрания Президентом Украины.

Фото: Соня Кошкина

Также политик поддала критике действующего Президента Украины Петра Порошенко, прямо не называя его, но из посылов становится понятно, что речь идет именно о нем. В частности, Тимошенко говорила о коррупции, о плачевном состоянии армии, о бизнесе на территории страны-агрессора, а также о том, что права украинцев всячески ужимаются и нарушаются.

Что же касается николаевских делегатов, то на съезде среди прочих присутствуют экс-глава Николаевской ОГА Александр Садыков и Олег Кравец.