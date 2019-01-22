Нацполиция расследует возможную растрату 20 миллионов гривен при строительстве «бориспольского» экспресса

Национальная полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты крупной суммы государственных средств чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса «Киев – Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом говорится в материалах суда, сообщает «Левый берег».

Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия путем формального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2018 года ООО «Рилейд» неоднократно побеждало в публичных закупках филиала «Юго-Западная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» по объекту строительства «Организация железнодорожного пассажирского сообщения Киева с международным аэропортом «Борисполь» на общую сумму 20 миллионов 444 тысячи 582 гривны», - отмечается в сообщении.

17 января Печерский райсуд Киева предоставил полиции доступ к ряду документов для установления обстоятельств правонарушения и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, что экспресс Киев-Борисполь сломался на второй день после запуска.