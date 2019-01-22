Житель Южноукраинска ограбил парикмахерскую и забрал две «машинки» для стрижки – спустя час его задержали

В Южноукраинске 33-летнего мужчину будут судить за ограбление парикмахерской.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В начале декабря 2018 года мужчина зашел на работу к своей бывшей 35-летней гражданской жене, которая работает парикмахером.

«Понимая преимущество в физической силе и воспользовавшись тем, что в помещении парикмахерской находились одни женщины, которые не могли сопротивляться его противоправным действиям, без каких-либо объяснений он похитил две машинки для стрижки волос общей стоимостью почти 3 тысячи гривен», - отмечено в сообщении.

Злоумышленника задержали в течение часа после совершения преступления, у него изъяли похищенные вещи и возвратили их владелице. Во время допроса подозреваемый сообщил, что после расставания с бывшей сожительницей очень обиделся на нее и решил отомстить, публично похитив ее имущество. 21 января обвинительный акт в отношении злоумышленника направили в Южноукраинский городской суд.

Напомним, что ранее в Николаеве девушка отобрала у 8-летней школьницы телефон и убежала.