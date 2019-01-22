Аферист под предлогом установки окон выманил у жителей Первомайска 30 тысяч гривен

В Первомайске 25-летнему местному жителю объявили о подозрении в мошенничестве – он под предлогом установки окон выманил у людей 30 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

С сентября прошлого года в полицию стали поступать заявления от местных жителей о том, что они стали жертвами мошенничества. На рынках Первомайск и близлежащих сел к ним подходил человек, который предлагал свои услуги по установке металлопластиковых окон, входных и межкомнатных дверей, натяжных потолков. Заинтересовавшись предложениями незнакомца, граждане делали заказ. Аферист делал замеры, заключал соглашения и брал предоплату – 70% от стоимости заказа и исчезал.

Подозреваемый скрывался от правосудия на территории соседней области, деньги он потратил на собственные нужды. Ему грозит наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. Мошеннику сообщили о подозрении в совершении 30 эпизодов преступлений.

Напомним, что ранее патрульные предупредили николаевцев о телефонных мошенниках, которые требуют выкуп за «родственников в беде».