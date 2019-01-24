В Николаеве почтальон решила украсть чужую пенсию – она получила штраф на 850 гривен

В Николаеве суд наказал штрафом в 850 гривен почтальона «Укрпочты», которая присвоила чужую пенсию.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суда Николаева.

Как установило следствие, почтальон знала, что одна из пенсионерок определенное время находится заграницей на лечении и решила присвоить чужие выплаты. При этом она сама подписывалась в графе получателя оплаты. Таким образом, она присвоила почти шесть тысяч гривен.

Обвиняемая в суде признала вину и установленные следствием обстоятельства. При этом она говорила, то и средства передала другому пенсионеру в большей сумме, но тот в этом не признался.

В итоге суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины. За это почтальону назначили наказание в виде штрафа на 850 гривен без лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью. Также она должна вернуть утраченные деньги.

Напомним, что ранее в Баштанке пожаловались на работу «Укрпочты», которая не доставляет прессу сразу на несколько улиц.