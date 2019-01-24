«Я не вижу в этом преступления», - николаевский «волонтер» Дадеу в российском суде не признал свою вину в экстремизме

Николай Дадеу, известный в Николаеве, как волонтер, подозревают в мошенничестве и краже собранных средств, на суде в России не признал своей вины в пособничестве экстремистской деятельности.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в городе Новороссийске российские правоохранители задержали Николая Дадеу. Если ранее в Николаеве его просто подозревали в мошенничестве, то в России следственный комитет хочет вменить ему «организацию деятельности экстремистов».

Сам Дадеу заявляет, что на суде признавал факт публикации, но не считает это преступлением.

— Я признал публикацию. Но то, что это преступление, я не признавал. Это называется частичное признание. То есть, я признал – да, это я сделал публикацию. Об этом я говорил в суде. (...) Я не вижу в этом преступления. Я больше скажу, не только я так думаю, адвокаты тоже об этом говорят, что они не видят в этом состава преступления, - сказал Дадеу.

В приговоре Октябрьского районного суда города Новороссийска Краснодарского края, который опубликован в открытом доступе, сказано, что Николай Дадеу действительно не признал свою вину на суде, однако его вина «подтверждается свидетельствами на суде».

«Допрошенный на предварительном следствии Дадеу М.П. вину свою признавал частично, но в последствии и на судебно заседании вину свою перестал признавать и пояснил, что он с 2011 года и до конца 2014 года в качестве индивидуального предпринимателя и руководителя ООО «Интеграле» занимался рекламной, консультативной и журналистской деятельностью на территории Украины, являясь ее гражданином, а также созданием и продвижением интернет-сайтов», - сказано в приговоре.

Также Дадеу заявил, что писал статьи для местных изданий, а позже стал заниматься волонтерской деятельностью, суть которой заключалась в «сборе имущества, материальных и денежных средств для нужд украинской армии».

В суде также были допрошены свидетели, многие из которых не знали лично Дадеу. Их показания основывались на том, что они, когда-то являясь жителями Востока Украины, знали о существовании «Правого сектора» и утверждали, что он «разжигает межнациональную вражду». Другие свидетели заявляли, что видела Дадеу в Крыму, вместе с активистами из «Правого сектора», а супруга Дадеу Дарья Цветкова рассказала, что не знает подробностей о его деятельности в Украине, но с его слов, утверждает, что он занимался волонтерством.

Николаю Дадеу инкриминировали статью 282-2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности экстремистской организации». Суд ссылался на редакцию Федерального Закона №5 от 3 февраля 2014 года, в которой статья 282-2 УК РФ изменена – санкция за эту статью предусматривает штраф или принудительными работами до пяти лет с ограничением свободы до двух лет, либо без такового. Учитывая часть 5-ю, статью 33 УК РФ «Пособничество в совершении преступления» Дадеу осудили на один год и 6 месяцев. Срок отбывания наказания исчислялся с даты приговора – 21 мая 2018 года. Суд также зачел «экстремисту» срок отбывания в следственных изоляторах.

Несмотря на то, что санкция статьи, по которой Николай Дадеу был осужден, предусматривает принудительные работы, которые также были в колонии-поселения в Саратовской области, работать заключенного не заставляли, а даже наоборот. По словам Дадеу в интервью «Преступности.НЕТ», «активисту» не разрешили выполнять работы в связи с «экстремистской статьей».

Напомним, 10 декабря 2014 года «Преступности.НЕТ» стало известно, что Дадеу, который на тот момент уже занимался активной деятельностью в Николаеве, ищут одесские волонтеры. Активисты утверждали, что он собрал деньги у Евромайдана Одессы, около 17 тысяч гривен, и исчез. После публикации об инциденте в Одессе деятельность Дадеу стали расследовать и николаевские волонтеры.