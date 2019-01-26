Чтобы не взорвали комбикормовый завод: Житель Николаевщины перепрятал схрон оружия экс-бойцов «Донбасса» и получил два года условно

Фото: иллюстрация В Арбузинке наказали двумя годами условно мужчину, который стал свидетелем того, как бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» прятали боеприпасы, а через время решил перевезти их в свой тайник.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Следствие установило, что еще осенью 2017 года обвиняемый познакомился на территории одного из предприятий в Братском с двумя охранниками. Те рассказали, что проходили службу в добровольческом батальоне «Донбасс» на востоке страны. В тот же день он вместе с ними поехал к местному водоему, и там двое мужчин достали из багажника своего автомобиля мешок, который закопали в лесополосе.

После этого обвиняемый больше не встречал мужчин, которые представились экс-бойцами «Донбасса», а в 2018 году поехал к тайнику, выкопал и перепрятал в двух сотнях далее. В мешке находилась тротиловая шашка, корпус немецкой авиабомбы, 300 грамм пластичной взрывчатки и три ручных гранты. В августе это содержимое тайника изъяла полиция.

Обвиняемый в суде признал свою вину в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. При этом он также пояснил свой поступок – по его словам, он не хотел, чтобы первоначальные владельцы боеприпасов совершили диверсию на комбикормовом заводе, а гранаты он хотел использовать во время ловли рыбы, но позже выдал полицейским.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. При этом суд решил освободить осужденного от отбывания основного наказания с испытательным сроком продолжительностью два года.

Напомним, как в Баштанке полиция изъяла у пенсионера боеприпасы со взрывчаткой, которые он «коллекционировал» более 20 лет.