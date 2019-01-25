В Николаеве разыскивают еще один угнанный «BMW» на еврономерах

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1864 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1118)   

В Николаеве в ночь на 24 января неизвестные угнали черный автомобиль «BMW 530» с номерами CA 2088 XA (регистрация Болгария).

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автомобиль исчез в период с 1:30 до 3:30, он был припаркован возле дома №9 в переулке Глухом.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).

Полиция просит граждан, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные ночью угнали «BMW» на еврономерах.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность