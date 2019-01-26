Полиция Нидерландов задержала украинца, подозреваемого в похищении картины Ренуара

Нидерландские правоохранители задержали в Амстердаме одного из трех подозреваемых в похищении ценной картины Ренуара из здания аукционного дома Dorotheum в столице Австрии.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сейчас задержанный – 59-летний гражданин Украины, ранее судимый за совершение подобного преступления в Украине – находится под стражей в Вене.

По данным представителя земельного суда Вены, подозреваемый был задержан в Амстердаме в середине декабря 2018, 28 декабря он был передан в Вену и сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщают австрийские СМИ, мужчина, очевидно, специализируется на похищении произведений искусств и уже имеет похожую судимость: в 2005 году он был осужден в Украине за похищение картины Ивана Айвазовского из одного из украинских музеев.

Во время задержания в амстердамском отеле также обнаружили сумку, в которой, согласно данным с камер наблюдения аукционного дома, и была вынесена картина. Поиски двух соучастников преступления продолжаются. Потенциальный покупатель похищенной картины может находиться в Северной Европе.

Напомним, 26 ноября банда из по меньшей мере трех человек похитила из здания аукционного дома Dorotheum в Вене ценную картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара ориентировочной стоимостью около 120-160 тысяч евро.

Камеры аукционного дома сняли, как трое мужчин зашли в Dorotheum и целенаправленно пошли на второй этаж, где была размещена картина Ренуара в рамках запланированного на следующие дни аукциона. Злоумышленники вырезали полотно 1895 года размером 27 на 40 см прямо из рамы, после чего покинули здание через разные выходы. Кража была обнаружена работником аукционного дома позже.