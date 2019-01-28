В Киеве наркоманы в поисках «закладки» разобрали 82-мм мину и бросили ее у подъезда жилого дома

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 82-мм мину, обнаруженную в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Снаряд был оставлен возле подъезда жилого многоквартирного дома на бульваре Перова.

«Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне», - говорится в сообщении.

При этом в сообществе Киев Оперативный в Facebook рассказали со ссылкой на местных жителей, что снаряд к дому принесли двое «наркоманов».

«Вблизи жилого дома два наркомана, ища закладку, нашли мину (видел сосед). Подумав, что закладка внутри, они с этой миной пошли в жилой дом на бульваре Перова, 9. Прямо там почистили ее от грязи и снега, разобрали и увидели, что внутри ничего нет, и просто оставили мину на входе в подъезд», - рассказал один из очевидцев, отметив, что снаряд оказался без запала.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, в декабре в Николаеве задержали трех членов группы, которая продавала несколько видов тяжелых наркотиков. Организатором группы оказался 27-летний представитель национального меньшинства, житель города Жашков Черкасской области.