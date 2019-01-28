В Николаеве возле школы патрульные задержали мужчину с пакетом конопли

В Корабельном районе Николаева патрульные задержали 27-летнего мужчину с пакетом, в котором находилось похожее на каннабис вещество.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

«В субботу 26-го января патрульные получили анонимный вызов по улице Вольная, возле одного из учебных заведений находится подозрительный человек. По прибытию на место полицейские заметили мужчину, который при приближении к нему стражей порядка начал заметно нервничать», – говорится в сообщении.

При осмотре у него нашли пакет с подозрительным веществом, поэтому его задержали, а на место вызвали на следственно-оперативную группу Корабельного отдела полиции.

Напомним, как 23 декабря сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области совместно с оперативниками Управления уголовного розыска, следователями и оперативниками Ингульского и Корабельного отделов полиции под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 2 провели масштабную спецоперацию по задержанию группировки, которая занималась продажей наркотиков через «закладки».