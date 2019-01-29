В Киеве задержали чиновника «Укрзалізниці», вымогавшего у предпринимателя 250 тысяч гривен

В Киеве при получении взятки задержан чиновник «Укрзалізниці».

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Задержание произошло в понедельник, 28 января, в одном из киевских ресторанов. Сообщается, что взятку требовал сотрудник филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» АО «Укрзалізниця». Задержан также и посредник.

Следствие установило, что чиновник требовал от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

Задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает от двух до 12 лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.