В Днепре обстреляли из противотанкового гранатомета бронированный джип криминального авторитета «Каха»

В Днепре неизвестный вечером во вторник, 29 января, выстрелом из ручного противотанкового гранатомета повредил автомобиль, водитель и пассажир не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в Соборный отдел полиции около 21:00.

«Происшествие произошло на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного. Выездом на место установлено, что произошел взрыв передней части автомобиля Toyоta Land Cruiser. Люди не пострадали», - говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждено колесо автомобиля, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По факту взрыва открыто уголовное производство. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Фото и видео - Информатор

Обновлено 10:16 В обстрелянном вчера в Днепре из ручного противотанкового гранатомета автомобиле находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха". Об этом УНН рассказали в местной полиции.

"Официально причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", - рассказал собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

Напомним, в октябре прошлого года в Харькове неизвестные обстреляли из автомата местного бизнесмена.