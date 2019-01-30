В России задержали украинского чемпиона мира по кикбоксингу, который с 2017 года находился в розыске за убийство в Киеве

Сотрудники Интерпола задержали в российском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)», - рассказал собеседник.

По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному районуСанкт-Петербурга.

«Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России», - добавил источник.

Российское издание Фонтанка сообщает, что 29 января спортсмена заметили представители СОБР Росгвардии. Была спланирована ситуация, при которой Оленчик сам явился в МРЭО. Оперативники заманили мужчину в ловушку, придумав ДТП, которого не было.

Сообщается, что в октябре 2017 года Оленчик отдыхал с приятелем в киевском ночном клубе, после чего якобы задушил товарища. AUDI A4 покойника исчезла. С конца того года спортсмена разыскивал Интерпол.

Оленчик – гражданин Украины. Двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу.

По правилам Оленчика арестуют на 40 суток и отправят в СИЗО. После подачи соответствующего запроса в Интерпол он будет экстрадирован в Украину.

Напомним, 2 января в Киеве мужчина в ходе конфликта ударил второго в лицо. После травмы пострадавший скончался, а позже оказалось, что он был сотрудником ГСО. Через некоторое время полиция начала разыскивать за убийство 36-летнего местного жителя Петра Очеретяного. Вечером 3 января он пришел в полицию вместе с адвокатом – ему объявили о подозрении.