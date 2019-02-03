На Одесчине задержали иностранца, который продавал украинок для работы в борделе в Греции

Сотрудники Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с сотрудниками оперативных подразделений Южного регионального управления и Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области задержали иностранца, который вербовал украинок для работы в борделе.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, 45-летний гражданин одной из стран Балканского полуострова в сети Интернет подыскивал украинок с материальными трудностями и вербовал их для «работы» в одном из борделей Греции. За предоставление сексуальных услуг он обещал девушкам около 3 тысяч долларов США в месяц.

Чтобы они быстрее получили «работу», расходы, связанные с оформлением необходимых документов для выезда за границу и проездных документов мужчина брал на себя, при условии, что потом эти затраты будут отчислены из «зарплаты».

Задержали мужчину в международном пункте пропуска «Рени-авто» при попытке переправки трех гражданок Украины в возрасте 19-ти, 25-ти и 27-ми лет. При поверхностном осмотре у него нашли вещи, которые подтверждают его преступную деятельность.

Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что двое жителей Николаевщины продавали людей в рабство в Винницкую область и в Россию.