Суд обязал НАБУ открыть дело на экс-главу Николаевской ОГА Романчука за незаконное обогащение

Николай Романчук Суд обязал открыть уголовное производство относительно экс-главы Николаевской областной государственной администрации из-за его незаконного обогащения и не внесения сведений в декларацию.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Соломенского районного суда Киева.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет Николае Романчуке, который занимал должность как главы, так и замглавы Николаевской ОГА.

В документе говорится, что в НАБУ заявитель обратился еще в декабре 2018 года и просил детективов внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного производства по статье 366-1, 368-2 Уголовного кодекса Украины, но в НАБУ этого не сделали.

Адвокат Анна Надточиева обратилась в интересах заявителя в суд, и судья Соломенского райсуда Максим Вишняк 18 января признал бездействие должностного лица Национального антикоррупционного бюро Украины и обязал в течение суток внести сведения заявителя в ЕРДР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды еще рассматривается в Центральном районном суде Николаева.