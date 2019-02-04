Житель Николаевщины подозревается в изнасиловании 13-летней девочки – он схватил её на улице и затащил себе в дом

В Баштанском районе Николаевской области полиция задержала 57-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

3 февраля в полицию обратилась мать девочки – жительница одного из сел района с сообщением, что ее дочь изнасиловали.

«По словам матери и ее 13-летней дочери стало известно, что днем, когда девочка шла по улице, ей навстречу вышел нетрезвый односельчанин и силой затащил в дом, где нанес телесные повреждения и изнасиловал. Вырваться от злоумышленника девочке удалось благодаря уговорам отпустить и обещанию прийти завтра», - отмечено в сообщении.

Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»), ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что сбежал один из подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки в центре Николаева.