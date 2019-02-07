На Николаевщине у местного жителя во время обыска нашли более 1,5 килограмма каннабиса: «Для подкормки пчел и улучшения вкуса меда»

Вечером в среду, 6 февраля, в Новобугском районе у двоих местных жителей провели обыски, во время которых у одного нашли наркотики, а у второго патроны.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сотрудники Новобугского отдела полиции провели санкционированные обыски по местам проживания двух мужчин. У одного из них нашли более 50 мелкокалиберных патронов, происхождение которых 37-летний хозяин объяснить не может. Отмечает лишь, что могли где-то найти дети и принести.

В ходе второго обыска полицейские обнаружили у 44-летнего владельца квартиры наркотические средства. Более полутора килограмма каннабиса мужчина прятал в ящике в мастерской, а еще 140 граммов упаковал в пакет от кофе. По словам хозяина дома, наркотики он не употребляет, а сохраняет их для подкормки пчел. Мол, таким образом мед становится более вкусным.

И патроны, и каннабис изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине, который дома хранил более 1,5 кг каннабиса, инкриминируется часть 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

После проведения соответствующего исследования будет решаться вопрос о привлечении к ответственности местного жителя, у которого были изъяты патроны.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала трех наркодилеров после полугода слежки – у них нашли наркотики и боеприпасы.