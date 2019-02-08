Суд признал, что обвиняемый прокурор Кулик не явился на заседание по «уважительной причине» – он отдыхал на Доминикане

Голосеевский районный суд Киева признал, что отдых на побережье Доминиканы является уважительной причиной для того, чтобы обвиняемый экс-прокурор сил АТО не явился на судебное заседание.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что речь идет об экс-прокуроре сил АТО Константине Кулике, который сейчас занимает должность в Генеральной прокуратуре и обвиняется в незаконном обогащении. Обвинительный акт в отношении него направили в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу еще 21 октября 2016 года.

Предыдущее заседание по делу состоялось 24 июля 2018 года. Во заседания 6 февраля рассмотрели ходатайство прокуроров САП об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога и наложении на него денежного взыскания за неоднократные, без уважительных причин, неявки в суд. Мотивами для такого ходатайства являются систематические срывы обвиняемым судебных заседаний.

«Будучи заблаговременно извещенным о судебном заседании 11 декабря 2018, подсудимый его проигнорировал, покинув территорию Украины для отдыха со своей гражданской женой и детьми в Доминиканской республике. Аналогичным образом было сорвано судебное разбирательство 22 мая 2018 в связи с пребыванием на медицинском осмотре в Германии. В связи с таким поведением обвиняемого судебное разбирательство фактически идет уже почти год. Кроме того, подсудимый оказывает давление на сторону обвинения путем регистрации уголовных производств в отношении прокуроров САП и систематическими обращениями к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров», - сообщили в САП.

Голосеевский райсуд Киева не поддержал позицию прокуроров САП и отказал в избрании меры пресечения.

«Таким образом, суд признал уважительными причинами для неявки на заседание отдых на пляжах Доминиканской республики и пребывание на «больничном». Вызывает удивление позиция суда об оставлении без меры пресечения обвиняемого в коррупционном преступлении чиновника, когда в подобных делах этой же коллегией судей принимаются кардинально противоположные решения (например, в деле бывшего прокурора ГПУ Матюшка суду оказалось достаточным самого факта совершения коррупционного преступления для применения залога)», - сообщили в ведомстве.

Напомним, бывший военный прокурор Константин Кулик покупал дорогую недвижимость, стоимость которой превышает доходы главного военного прокурора за последние пять лет. В июне 2016 года сотрудники НАБУ провели обыски у Кулика. Тогда он отказался получить уведомление о подозрении в присутствии понятых, а 1 июля не явился на допрос в ГПУ.

Отметим, что с 2012 по 2014 годы Константин Кулик работал в прокуратуре Николаевской области на должности начальника отдела по надзору за транспортом. Он считался креатурой первого зама прокурора области Алексея Денисюка, которого уволили в 2014 году согласно «Закону об очищении власти». Также стоит отметить, что Денисенко родом из города Ровно, откуда и генпрокурор Юрий Луценко.