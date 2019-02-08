В Николаеве мужчина на улице спровоцировал драку с прохожим и зарезал его

В Николаеве вечером 7 февраля в районе площади Победы мужчина спровоцировал конфликт с прохожим, а потом нанес ему смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Около 20:00 часов в полицию поступило сообщение, что на площади Победы происходит драка между тремя мужчинами, один из которых вооружен ножом.

На место происшествия сразу прибыл наряд патрульной полиции и медики. Там они обнаружили пострадавшего, которого немедленно госпитализировали, однако по дороге в медицинское учреждение 30-летний мужчина скончался.

«Товарищ пострадавшего сообщил, что когда они шли по улице, и к ним начал приставать неизвестный. Не обращая на него внимания, мужчины пошли дальше, однако злоумышленник начал провоцировать драку, после чего достал нож и ударил им одного из мужчин и убежал. Получив ориентировку преступника, уже через 10 минут патрульные полицейские заметили похожего по описанию человека и доставили в отделение полиции», – говорится в сообщении.

40-летнего злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Нож изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как николаевец нарвался на компанию пьяных подростков и один из них ударил его ножом.