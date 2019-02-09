Во время инвентаризации Киево-Печерской Лавры не досчитались 10 реликвий, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Украины Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры. Продолжаются следственные действия», – говорится в сообщению.

Напомним, ранее сообщалось, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон. По данному факту были открыты уголовные производства.