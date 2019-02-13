В Черкассах ГБР задержало следователя полиции, вымогавшего 5 тысяч долларов за закрытие дела о смертельном ДТП

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, разоблачили следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области в получении неправомерной выгоды в сумме 3,3 тысячи долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В общем следователь требовал 5 тысяч долларов. По предварительной информации, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспортной требовал эти деньги за непривлечение к уголовной ответственности водителя, совершившего смертельное ДТП.

Факт вымогательства средств задокументировано за процессуального руководства Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и оперативного сопровождения Управления СБУ в Черкасской области.

После проведения обыска дома и в рабочем кабинете следователя, ему сообщили о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжаются обыски в другой должностных лиц полиции. Также следователи ГБР проверяют на причастность к совершению указанного преступления работников прокуратуры и экспертного учреждения.

В случае доказательства вины следователю полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Напомним, ГБР задержало «решал», вымогавших $74,5 тысячи у директора ГП – они обещали «договориться в министерстве» за его должность.