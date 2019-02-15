В Николаеве оштрафовали на ₴51 тысячу охранника нефтебазы, который смешивал авиакеросин с маслом и продавал на АЗС фальсификат дизтоплива

Суд утвердил сделку прокурора с обвиняемым в продаже фальсификата дизельного топлива и утвердил согласованное сторонами наказание в виде штрафа на 51 тысячу гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Установлено, что с марта 2017 года обвиняемый неофициально работал охранником на нефтебазе в Большой Коренихе. Далее его официально оформили на работу менеджером по продаже нефтепродуктов ООО «Альфа Энерджи», которая арендует на нефтебазе 17 емкостей, а фактически использует 13.

Обвиняемый заметил, что при изменении температур в емкостях с авиационным керосином формируется остаток, который, пользуясь физическим отсутствием руководства, можно сливать в пустующие емкости. Для создание фальсифицированного дизельного топлива мужчина заказал отработанное моторное масло, которое добавлял в авиакеросин. Для очистки он использовал вещество «сапонит», которое нашел на территории предприятия.

Таким образом мужчина создал подпольный цех по производству топлива и сбыл не менее 19 тысяч 349 литров фальсифицированного дизтоплива, при этом покупателями выступали АЗС и другие юрлица.

В ходе досудебного расследования прокурор и обвиняемый заключили договор о признании виновности по части 1,2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») с итоговым наказанием в виде штрафа в 51 тысячу гривен.

Суд утвердил эту сделку, признал обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил оговоренное сторонами наказание.

Напомним, как в СБУ заявили, что на Николаевщине выявили незаконное производство дизтоплива и уклонение от налогов при его продаже.