«Отвечаю, Вася»: В Киеве пьяный мужчина за рулём угнанной «Kia» устроил ДТП и угрожал патрульным изнасилованием

В Киеве в четверг, 14 февраля, на улице Борщаговской «Kia» на большой скорости въехала в «Nissan», вытолкнув его в столб.

Об этом сообщает Информатор.

Прибывшие на место ДТП патрульные обнаружили, что водитель «Kia» находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Мужчина сидел на водительском сидении и пытался завести автомобиль, чтобы скрыться с места происшествия.

Когда полицейские силой вытащили его из автомобиля, он начал вести себя агрессивно и резко изменил свои показания. Вдруг мужчина заявил, что стал невольным свидетелем ДТП и пытался оказать помощь пассажиру одного из разбитых автомобилей. По его словам, правоохранители начали его избивать и ему пришлось закрыться в чужой «Kia».

В ходе общения он вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать патрульных. Спустя несколько минут он вновь из свидетеля превратился в водителя, достав из кармана ключи и попытавшись вернуться в автомобиль.

Отмечается, что девушка-водитель «Nissan» избежала серьезных травм. По предварительной информации, перед тем как устроить пьяную аварию, мужчина угнал «Kia». Его заковали в наручники и посадили в патрульный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу, а мужчину повезли на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель «Mitsubishi» въехал в подземный переход.