Полиция задержала киллера, совершившего покушение на запорожского бизнесмена, но суд отпустил его на поруки нардепа Парасюка

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Владимир Парасюк
В четверг, 14 февраля, сотрудники полиции задержали мужчину, который в мае прошлого года в Запорожье расстрелял из автомата автомобиль местного предпринимателя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«23 мая 2018 года двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по улице Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие. В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников. Вчера (14 февраля - ПН) работники полиции задержали одного из исполнителей, собранна обоснованная доказательная база относительно его причастности именно к непосредственному участию», - сообщил замглавы Нацполиции.

Аброськин также сообщил, что 15 февраля Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил задержанного злоумышленника, отпустив его на поруки народного депутата.

«Вопрос, а нужно в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?» - резюмировал он.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в полиции, нардепом, который взял киллера на поруки оказался Владимир Парасюк. Сам же задержанный китллер родом из Днепра.

Отметим, ранее местные СМИ сообщали, что тогда киллеры обстреляли автомобиль местного бизнесмена Игоря Дейнегу.

Роман Свиридов

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