Полиция задержала киллера, совершившего покушение на запорожского бизнесмена, но суд отпустил его на поруки нардепа Парасюка

Владимир Парасюк В четверг, 14 февраля, сотрудники полиции задержали мужчину, который в мае прошлого года в Запорожье расстрелял из автомата автомобиль местного предпринимателя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«23 мая 2018 года двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по улице Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие. В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников. Вчера (14 февраля - ПН) работники полиции задержали одного из исполнителей, собранна обоснованная доказательная база относительно его причастности именно к непосредственному участию», - сообщил замглавы Нацполиции.

Аброськин также сообщил, что 15 февраля Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил задержанного злоумышленника, отпустив его на поруки народного депутата.

«Вопрос, а нужно в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?» - резюмировал он.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из достоверных источников в полиции, нардепом, который взял киллера на поруки оказался Владимир Парасюк. Сам же задержанный китллер родом из Днепра.

Отметим, ранее местные СМИ сообщали, что тогда киллеры обстреляли автомобиль местного бизнесмена Игоря Дейнегу.