В Запорожской области суд отправил в СИЗО членов ОПГ из Николаевщины, совершавших разбойные нападения в нескольких регионах

15 февраля Приморский районный суд Запорожской области арестовал членов ОПГ, трое из которых уроженцы Николаевской области, совершавших корыстные преступления на территории области и других регионов Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Как известно, 12 февраля в Запорожской области полиция задержала организованную жителем Николаевщины преступною группу, которая совершала в нескольких регионах страны разбойные нападения. Организатором ОПГ оказался 35-летний житель Николаевской области, члены группы - все ранее неоднократно судимые: двое жителей Николаевской области возрастом 54 и 35 лет, 54-летний житель Киева и 32-летний житель Запорожской области.

Всем членам преступной группы избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам части 3 стастьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время членов преступной группировки проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области и других регионов Украины.

Напомним, что на Николаевщине разбойники ворвались в дом и ограбили супружескую пару.