«Суды отказываются их отстранять»: в ГПУ заявили, что 36 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах

Продолжают работать в правоохранительных органах 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Революции достоинства.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина.

Горбатюк подчеркнул, что 10 из этих подозреваемых работают на руководящих должностях.

- На сегодняшний день, из сообщенных о подозрении - 36 человек продолжают работать в правоохранительных органах. Из них - 10 на руководящих должностях, из них на должностях руководителей управления департамента работают лица, которым инкриминируется организация убийств, - сообщил он.

По словам представителя ГПУ, пока не принимается никаких мер для устранения от должности лиц, которым инкриминируется совершение преступлений.

- Они продолжают работать и никакого реагирования для того, чтобы отстранить их от должностей не принимается. Суды не соглашаются, руководство самостоятельно не принимает мер. Есть наши письма, на которые отсутствует реагирование, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сын главы СБУ Грицака избежал люстрации за преследование активистов Майдана и пошел на повышение в прокуратуре.